Erdogan schrijft vervroegde verkiezingen uit in Turkije

Turkse kiezers mogen op 24 juni naar de stembus om zowel een nieuw parlement als een nieuwe president te kiezen. Dit maakte president Erdogan vanmiddag bekend.

Oorspronkelijk stonden de verkiezingen gepland in november 2019, maar volgens Erdogan is vervroeging nodig om sneller te kunnen overschakelen naar een nieuw politiek systeem.

Turkije gaat over van een parlementair naar een presidentieel systeem, waarmee Erdogan meer macht naar zich wil toetrekken. Hiertoe werd vorig jaar een referendum gehouden, dat Erdogan nipt won.

Internationaal heeft Turkije veel kritiek gekregen vanwege de autoritaire trekken van het regime, en de voortdurende jacht op tegenstanders sinds de mislukte coup in 2016.

Strategische redenen

Volgens Erdogan heeft het volk gekozen voor een nieuwe grondwet, maar kampt Turkije nog met de tekortkomingen van het oude systeem, zolang er geen nieuwe verkiezingen zijn geweest. Dan pas treedt die nieuwe grondwet in werking.

Correspondent Lucas Waagmeester ziet ook wel wat strategische redenen voor Erdogan om nu snel verkiezingen uit te schrijven. "Erdogan kan nu nog drijven op de Turkse operatie in Noord-Syriƫ, die door de regering is neergezet als een grote nationale overwinning. Nationalisme is vaak een sleutel tot verkiezingswinst in Turkije."

Daarnaast draait volgens Waagmeester de economie stroef en is wachten tot november 2019 een risico voor de regeringspartij. "En er vormt zich een nieuwe nationalistische oppositiebeweging waar veel van wordt verwacht. Die partij is nu nog niet op kracht, voor hen komt juni waarschijnlijk te vroeg."