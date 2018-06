Uitgelekt VN-rapport: 'opwarming aarde nadert limiet'

'Maak Nederlands Klimaat- en Energieakkoord strenger'

In een reactie op het uitgelekte rapport roept milieu-organisatie Greenpeace de onderhandelaars van het Nederlandse Klimaat- en Energieakkoord op "om niet meer te kijken naar 49 procent CO2-reductie, maar naar 55 procent reductie in 2030". De organisatie zegt dat het tijd wordt dat "echte transities en keerpunten in gang worden gebracht en geen lapmiddelen worden ingezet".

Premier Rutte gaf eerder deze week in zijn toespraak tot het Europees Parlement aan ook naar 55 procent te willen, mits daar internationale afspraken over kunnen worden gemaakt.

Over een maand moet er op hoofdlijnen een Nederlands klimaatakkoord liggen, zei Ed Nijpels, onder wiens leiding over het akkoord wordt onderhandeld, vanmiddag in de Tweede Kamer. In dat akkoord wordt ernaar gestreefd dat Nederland in 2030 de helft minder CO2-uitstoot dan in 1990. De wens van Greenpeace ligt daar dus een procenten boven.