Zware onderhandelingen verwacht in laatste fase klimaatakkoord

Het zijn de twaalf grootverbruikers zoals Tata Steel IJmuiden en Shell Pernis die 75 procent van de industriële uitstoot voor hun rekening nemen. Zij zitten samen met vertegenwoordigers van de industrie en de milieubeweging aan de industrie-tafel.

Idealiter neemt de industrie maatregelen voor de verre toekomst. In 2050 moet Nederland net als andere landen volgens het internationale klimaatakkoord van Parijs zo goed als CO2-neutraal zijn. Kolen, olie en gas in de industrie moeten dan vervangen zijn door (schone) elektriciteit en aardwarmte. "Uitgangspunt is volledige elektrificatie," zei Ed Nijpels in de Tweede Kamer. "Het einddoel staat niet ter discussie, wel de snelheid waarmee dit doel bereikt moet worden."

De grote vervuilers zijn bedrijven die internationaal concurreren met andere bedrijven en bang zijn dat ze gedwongen worden maatregelen te nemen die geen direct rendement opleveren. Op die manier worden producten uit Nederland duurder dan uit andere landen. Nederlandse bedrijven zouden zich dan uit de markt prijzen.

Belastinggeld

Een ander probleem is dat de meeste grote vervuilers hun hoofdkantoor niet in Nederland hebben. De onderhandelaars moeten dus ook ruggespraak houden in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Noorwegen. Bedrijven zijn volgens deelnemers aan de gesprekken bereid om te bewegen maar willen financiële steun en harde garanties dat het overheidsbeleid voor de komende tientallen jaren consistent is.

Met belastinggeld van jan modaal grote multinationals helpen ligt gevoelig. Bovendien hamert minister Wiebes gevraagd en ongevraagd op het feit dat de energietransitie betaalbaar moet blijven. Subsidie komt er in ieder geval voor CCS (Carbon Capture and Storage), het afvangen dus van CO2 uit de fabrieksschoorsteen en die vervolgens opslaan in gasvelden onder de Noordzee.

Op CCS is veel kritiek van onder meer Greenpeace -dat ook aan tafel zit- omdat het nieuw is en in Nederland nog nooit van de grond is gekomen. Bovendien is het kostbaar en wordt het door sommige partijen gezien als uitstel van executie. Uiteindelijk moet de industrie namelijk een keer duurzaam gemaakt worden. Het geld zou daarom beter gebruikt kunnen worden voor een versnelling van de elektrificatie van de industrie, zegt de milieubeweging.