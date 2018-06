Noord-Koreaanse tv toont alsnog beelden van top en terugkomst Kim

Maar het gaat niet alleen over de ontmoeting. Je ziet Kim uit het vliegtuig lopen, in een limousine rijden, aankomen bij het hotel en in een grote roze stoel zitten. En dat alles met muziek en enthousiast commentaar over wat 'de grote leider' allemaal heeft bereikt.

Kim krijgt een rondleiding door de stad. Achter hekken staan breed lachende, zwaaiende en fotograferende omstanders. Je zou bijna denken dat ze een filmster zien en geen dictator die verantwoordelijk is voor concentratiekampen en martelingen. Of voor het laten ombrengen van zijn halfbroer, zoals voor de VS definitief vaststaat.

Het gedeelte met Trump is relatief kort. De twee ontmoeten elkaar, gaan zitten, tekenen de deal en schudden elkaar de hand. Dan vertrekt Kim weer. Om na aankomst in Pyongyang opgewacht te worden door de volgende menigte; klappend, juichend en met vlaggetjes wuivend.