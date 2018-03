VS: Noord-Korea doodde Kim Jong-nam met VX-zenuwgas

De extra Amerikaanse sancties worden opgelegd vanwege het gebruik van het verboden zenuwgas. Ze zijn vooral symbolisch: tegen Pyongyang geldt al een breed scala aan economische strafmaatregelen.

Diplomatieke doorbraak

De bekendmaking komt op een gevoelig moment. Gisteren werd duidelijk dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea, voor het eerst in tien jaar tijd, weer direct met elkaar zullen spreken tijdens een diplomatieke ontmoeting. Tijdens die bijeenkomst, eind volgende maand, is Noord-Korea volgens het zuiden bereid om te praten over bevriezing van zijn kernprogramma.

Trump, bondgenoot van Zuid-Korea, reageerde op Twitter voorzichtig positief op die bekendmaking. Experts noemen het een doorbraak, maar zijn tegelijk ook sceptisch. Ze waarschuwen dat als er daadwerkelijk al een begin is gemaakt met een diplomatieke oplossing in het conflict, dat het dan slechts de eerste stap is een lang traject.