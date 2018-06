Extra muggenoverlast deze zomer door warm en vochtig weer

Door de hoge temperaturen en de hoeveelheid neerslag in het voorjaar is de eerste generatie huissteekmuggen een maand eerder verschenen dan normaal. Volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit komt rond deze dagen de tweede generatie muggen van dit jaar er al aan, veel eerder dan verwacht. En daardoor dreigt een pittige zomer voor mensen die snel worden gestoken.

Normaal gesproken verschijnt de eerste populatie muggen pas eind juni, maar door de warmte van de afgelopen maanden kwamen ze eind mei al tevoorschijn en gingen de vrouwtjes op zoek naar bloed. De tweede generatie muggen is bovendien al in aantocht. Dat komt door de warmte en vochtigheid, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit, die ook achter de site Muggenradar.nl zit.

"De muggen die hebben overwinterd, zijn al in april wakker geworden. De eerste generatie kwam in mei tevoorschijn. In een jaar met een normale temperatuur gebeurt dat pas eind juni", zegt hij. "De meeste overlast hebben we dan in juli en augustus."

Heel veel overlast

Door de vroege komst van de muggen zijn er dit jaar waarschijnlijk één of twee generaties muggen extra. "Dat kan de populatie muggen flink uitbreiden", zegt Van Vliet. "Je hoort overal dat mensen er al last van hebben. Wij gaan ook 's avonds vroeger naar binnen, omdat je lek wordt gestoken. We zien ook op de Muggenradar heel veel meldingen van 'heel veel overlast'."

Problematisch is ook de ontwikkeling van de larven. Die gaat door de weersomstandigheden een stuk sneller dan gebruikelijk, zegt Van Vliet. "Als de temperatuur hoger is, gaat de ontwikkeling van larven sneller. Normaal duurt het zo'n 28 dagen, van ei tot volwassen mug. Maar nu zien we dat de snelste er maar twee weken over doen."

Droge periode

Het is voor muggenhaters te hopen op een lange, droge periode. Van Vliet: "Dan drogen alle kunstmatige broedplaatsen op. We hebben dit voorjaar de nodige buien gehad, waardoor je veel van die broedplaatsen hebt die met water zijn gevuld en waarin larven kunnen broeden. De tip is ook: check je omgeving en gooi waterbakjes enzovoorts leeg. Het liefst eens in de twee weken. Dat scheelt enorm, als je bedenkt dat er per liter water een paar honderd muggenlarven kunnen zijn."

De extra generatie muggen wil overigens niet zeggen dat er dit jaar voor een langere periode muggenoverlast komt. "Dat ligt helemaal aan de temperatuur aan het einde van het seizoen", zegt Van Vliet. "Als de temperatuur teruggaat naar normale waarden, wordt het voor muggen lastiger om te overwinteren. Eind september, begin oktober houdt de overlast gemiddeld op."