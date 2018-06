'Geopolitieke aardverschuiving' tussen VS en Noord-Korea, maar de inhoud?

Noord-Korea-kenner en politicoloog Michiel Hoogeveen keek ook naar de historische ontmoeting tussen Kim en Trump. Hij zag een aantal signalen dat er deze keer misschien wel sprake is van een echte doorbraak. Want Amerika en Noord-Korea hebben in het verleden vaker afspraken gemaakt over het afbouwen van Pyongyangs kernwapenprogramma, die achteraf gebakken lucht bleken.

Maar bij deze top hebben voor het eerst in de geschiedenis de twee zittende leiders elkaar ontmoet. Dat feit noemt hij "een geopolitieke aardverschuiving". In het verleden verliepen onderhandelingen namelijk alleen via delegaties. "Dat laat zien dat er wederzijds vertrouwen is."

Kim wil Singapore-model

Een ander lichtpuntje is wat Kim gisteravond zei in Singapore. Hij maakte daar een wandeling en zei dat hij onder de indruk was van de stad. "En dat hij het economische model van Singapore ook als het model voor Pyongyang zag. Dat is zelfs gepubliceerd in de Noord-Koreaanse staatskrant. Het geeft aan dat Kim openstaat voor verandering en vooral voor investeringen."

De Noord-Koreaanse leider maakte volgens Hoogeveen een ontspannen indruk tijdens de top. Hij sprak ook met de pers en "had zijn woordje klaar". Het viel Van der Horst op dat er volop lichamelijk contact was tussen de twee. "Maar aanvankelijk was er geen glimlach van Trump."