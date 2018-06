Jun Heo vluchtte naar Seoul: 'Noord-Korea gaat nooit doen wat VS wil'

"Absoluut niet." Jun Heo vertrouwt Kim Jong-un voor geen cent. De student uit Noord-Korea wist het land tien jaar geleden te ontvluchten. In Seoul blikt hij vooruit op de historische top tussen de leider van zijn geboorteland en de Amerikaanse president Trump.

"Ik ben er zeventien jaar geweest en heb er van alles gezien. Ik weet zeker dat Noord-Korea niet doet wat de VS wil." Dinsdag praten Kim Jong-un en Trump over het Noord-Koreaanse kernprogramma. De vraag is of Pyongyang bereid is om dat stop te zetten in ruil voor economische en diplomatieke steun.

Jun was nog maar veertien jaar oud toen hij een eerste vluchtpoging ondernam met zijn vader. Tijdens een gevaarlijke tocht door China werden de twee verraden en teruggestuurd. Zijn vader werd zwaar gestraft. Met hulp van een tussenpersoon slaagde een tweede vluchtpoging in 2008 wel. Maar zijn vader is achtergebleven.