We weten nauwelijks wat van Kim Jong-un (en dat is geen toeval)

Het privéleven van Kim Jong-un en zijn familie is grotendeels een mysterie. En dat is niet zonder reden. Het is tactiek, zegt Noord-Korea-deskundige Sico van der Meer. "En die tactiek werkt."

Dinsdag moet het gebeuren: de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaan elkaar ontmoeten in Singapore. De Amerikaan kennen we, maar van zijn Noord-Koreaanse tegenhanger weten we eigenlijk heel weinig.

Heeft hij kinderen, en hoeveel dan?

Bijvoorbeeld: heeft de Noord-Koreaanse dictator kinderen? Zuid-Korea gaat er wel vanuit. Vorig jaar zou zijn derde kind zijn geboren. Maar helemaal zeker weten we het niet. Het regime heeft er nooit iets over gezegd en de Noord-Koreaan verschijnt nooit met zijn kinderen in het openbaar.

De vrouw van Kim Jong-un is ook al zo'n mysterie. Ze heet Ri Sol-ju, maar het is niet zeker dat ze ook met die naam geboren is. Over die geboorte gesproken: wanneer dat precies gebeurde en waar is ook nooit officieel bekendgemaakt.

Wat weten we van Ri Sol-ju? Eind april maakten we daar deze video over.