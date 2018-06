Aangeboden: 1200 paarden en herten uit de Oostvaardersplassen

Het is het hoofdpijndossier van de provincie Flevoland: de Oostvaardersplassen. Na maanden van protest besloot het provinciebestuur twee weken geleden dat er een stuk minder grote grazers in het natuurgebied moeten komen. Concreet: er moeten 180 konikpaarden en 980 edelherten verdwijnen. Nu leven er nog 2260 grote grazers in het gebied.

De provincie wil zoveel mogelijk voorkomen dat dieren moeten worden afgeschoten. Maar hoe pak je dat aan? En waar laat je die dieren?

De politieke discussie over de toekomst van de Oostvaardersplassen begint morgen. Dan praat de provinciale commissie duurzaamheid voor het eerst over de plannen. In juli moet er een definitief besluit volgen en wordt duidelijk hoe de toekomst van de Oostvaardersplassen - en de grote grazers - er precies uit zal zien.

Niet makkelijk, maar het kan

Het Limburgse bedrijf Flaxfield Nature Consultancy is gespecialiseerd in het verplaatsen van wilde dieren. Eigenaar Joep van de Vlasakker vond eerder nieuwe plekken in Europa voor konikpaarden, edelherten en bizons. Daarbij ging het steeds om enkele tientallen dieren, maar ook voor het verhuizen van bijna 1200 dieren zou hij wel kansen zien.

Een medewerker van het bedrijft legt uit wat er bij komt kijken: