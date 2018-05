Flevoland wil minder grote grazers in Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen moeten minder grote grazers komen, vindt het provinciebestuur. Gedeputeerde Staten van Flevoland willen het advies van de commissie-Van Geel over het beheer van het natuurgebied volgen. Rond de grote grazers in het gebied, heckrunderen, konikpaarden en edelherten was het de afgelopen tijd onrustig. Actievoerders protesteerden omdat de afgelopen winter duizenden grote grazers in het gebied zijn omgekomen of afgeschoten vanwege een gebrek aan voedsel.

Vorige maand verscheen een rapport van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel over het natuurgebied. Daarin schrijft de commissie dat het aantal grote grazers moet worden teruggebracht tot 1100 dieren aan het begin van komende winter. Een deel van de dieren moet daarvoor naar andere plekken worden gebracht, een groot aantal edelherten moet worden afgeschoten, volgens de commissie. Verder vindt die dat het moerasgebied in de Oostvaardersplassen moet worden uitgebreid.

Dieren verplaatsen

Het college in Flevoland wil zo snel mogelijk aan de slag met de meest urgente maatregelen uit het rapport. Dat wil zeggen met het bouwen van beschuttingsmogelijkheden en het terugbrengen van het aantal dieren tot 1100 dieren (nu leven er nog zo'n 2250). De provincie wil zo veel mogelijk voorkomen dat dieren moeten worden afgeschoten, door ze naar andere gebieden te verplaatsen.

Met deze eerste maatregelen is een bedrag van 3,2 miljoen euro gemoeid. De provincie wil ook de natuur- en landschapswaarden van het gebied versterken door in te grijpen in de waterhuishouding en de ontwikkeling van de vegetatie in het gebied. Voor de financiering van alle maatregelen verwacht de provincie ook een bijdrage van het Rijk.

Acties

De afgelopen maanden zijn door actievoerders verschillende pogingen gedaan om in te grijpen in het gebied. Er werd voer over de hekken gegooid, waarbij actievoerders slaags raakten met beheerders. Ook werd de Tweede Kamer een petitie aangeboden van ruim 122.000 mensen die vonden dat er een einde moest komen aan de "verschrikkelijke en onnodige situatie voor duizenden dieren elk jaar weer".

Afgelopen zondag nog knipten onbekende dierenactivisten op 21 plaatsen de afrastering rond de Oostvaardersplassen open. Drie herten die later op de naastgelegen snelweg A6 liepen, moesten worden afgeschoten, omdat ze een gevaar waren voor de verkeersveiligheid.