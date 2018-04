Petitie: laat grazers Oostvaardersplassen niet verhongeren

Actievoerders hebben de Tweede Kamer een petitie aangeboden over de Oostvaardersplassen. De petitie is door ruim 122.000 mensen ondertekend. Ze vinden dat er een eind moet komen aan de "verschrikkelijke en onnodige situatie voor duizenden dieren elk jaar weer".

De ondertekenaars zijn het er niet mee eens dat de dieren niet hoeven te worden verzorgd. Ze vinden dat de provincie Flevoland volgend jaar met een "diervriendelijke oplossing" moet komen en dat ook minister Schouten in actie moet komen.

Duizenden grazers

De afgelopen tijd zijn er allerlei acties geweest van mensen die boos zijn omdat in het natuurgebied duizenden grote grazers zijn omgekomen of afgeschoten vanwege een gebrek aan voedsel.

Daarbij liepen de gemoederen soms hoog op. Minister Schouten riep vorige week op de rust te bewaren. Onder druk van de protesten besloot de provincie Flevoland vorige maand de grazers alsnog bij te voeren.

Geen duurzaam beheer

Bij het overhandigen van de petitie zei woordvoerder Van Veen van de actievoerders dat het voeren van de grote grazers door moet blijven gaan in de hoeveelheid die nodig is en dat afschieten alleen mag op advies van dierenartsen. Volgens hem is er nu geen sprake van "duurzaam beheer", zoals in de wet staat.

"In de Oostvaardersplassen, helemaal niet zo'n groot gebied, is de afgelopen drie maanden elke werkdag elke tien minuten een heckrund, konikpaard of edelhert afgeschoten. Dat betekent dat er omgerekend per dag een vrachtwagen aan kadavers wordt afgevoerd."

Volgende week komt een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Van Geel met een advies aan de provincie hoe het nu verder moet.