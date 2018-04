Schouten roept op tot rust rond Oostvaardersplassen

De afgelopen tijd zijn de gemoederen in het natuurgebied hoog opgelopen. Actievoerders vinden dat de grazers in de Oostvaardersplassen te weinig voedsel hebben. Onder druk van de acties besloot de provincie Flevoland de grote grazers alsnog bij te voeren. Op de vraag of dat verstandig was, zei Schouten vanochtend dat het een besluit van de provincie was en dat ze niet van plan is daar een "recensie" van te geven.

Schouten zei dat niemand erbij gebaat is als het hard tegen hard gaat, ook de dieren niet. "In Nederland is het recht van demonstratie, dus dat mogen ze doen, maar ik denk dat het niet zinvol is om allerlei acties te voeren waardoor het echt gaat escaleren." De minister benadrukte dat de provincie binnenkort wat fundamenteler gaat bespreken hoe het nu verder moet met de Oostvaardersplassen.