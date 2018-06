Harbers: overlast We Are Here-asielzoekers is onacceptabel

Staatssecretaris Harbers veroordeelt het optreden van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die in Amsterdam enkele leegstaande woningen hebben gekraakt. De groep We Are Here heeft sinds maart in Amsterdam-Oost ruim twintig panden gekraakt en zorgt voor een "grimmige" sfeer, aldus de woningcorporatie Ymere.

De staatssecretaris heeft gehoord van de overlast voor de mensen in de directe omgeving van de gekraakte panden. "Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel", zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

Lokale politie

Harbers (VVD) spreekt zich niet uit over de handhaving van het kraakverbod, omdat de lokale politie, het openbaar ministerie en burgemeester Van Aartsen daar verantwoordelijk voor zijn. Vandaag hebben de We Are Here-asielzoekers de woningen in Oost verlaten. Vervolgens probeerden enkele uitgeprocedeerden een bewoond pand aan de Weesperzijde te kraken, maar deze poging mislukte.