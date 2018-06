Asielzoekers van We Are Here wijzen 24-uursopvang Amsterdam af

De groep asielzoekers van We Are Here reageert afwijzend op de geplande 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers van de nieuwe Amsterdamse coalitie. Het plan is juist gemaakt door de linkse coalitie om groepen zoals We Are Here een plek te bieden, maar de groep vindt het geen goede oplossing.

We Are Here bestaat uit enkele honderden asielzoekers die al jaren door Amsterdam zwerven. Het gaat om een gemêleerd gezelschap, meestal zonder papieren en recht op opvang. Een deel is uitgeprocedeerd, maar kan niet terug omdat landen niet meewerken, of omdat het niet veilig is. Sommigen zitten nog in de procedure en hebben geen recht op opvang omdat sprake is van een beroepszaak.

Met Pasen kraakten ongeveer 60 leden van de groep twintig woningen in de Watergraafsmeer, die op de nominatie staan gesloopt te worden. Maandag moet de groep daar weer vertrekken. Een nieuwe plek hebben ze nog niet.

Uitzichtloos

De gemeente wil een 24-uursopvang openstellen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Daar moeten ongeveer 500 mensen zonder papieren in anderhalf jaar uit hun uitzichtloze situatie worden geholpen. In veel gevallen zal dat betekenen dat zij worden voorbereid op een vertrek uit Nederland.

De opvang, die wordt afgekeurd door de landelijke regering en de plaatselijke VVD, is nog niet klaar. Maar zelfs als dat wel zo was, wil We Are Here daar niet heen.

"Ik waardeer de moeite van de coalitie. Wij vinden het heel goed dat de gemeente een plan maakt, maar wij willen een definitieve oplossing", zegt We Are Here-woordvoerder Khalid Jones. Een oplossing is volgens hem een "normaal leven in Nederland". Hij vindt dat de landelijke overheid daarvoor moet zorgen.

'In gesprek'

Wat de coalitie aanmoet met We Are Here, nu hun plan is afgewezen, is nog niet duidelijk. De coalitie is afgelopen woensdag beëdigd, de portefeuilles zijn nog niet verdeeld.

"Het coalitieakkoord is net gesloten", zegt GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink, die waarschijnlijk de verantwoordelijkheid krijgt over de 24-uursopvang. "We hebben in Amsterdam verschillende groepen ongedocumenteerden. De We Are Here-groep is hier een van. We gaan de komende tijd in gesprek met de verschillende groepen om te bekijken hoe we de voorziening gaan inrichten."

Op de vraag wat Groot Wassink ervan vindt dat We Are Here een oplossing op voorhand afwijst, wil hij niet inhoudelijk reageren. "We willen eerst met de groep in gesprek", appt zijn woordvoerder namens hem.

Dertigste kraak

Maandag staat een deel van de groep weer op straat. De gemeente wacht hun acties af, zegt een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. "Dit is zo ongeveer hun dertigste kraak. Zij kiezen ervoor om op deze manier door de stad te trekken. We hebben geen voorziening voor ze geregeld. Zo gaat dat elke keer. De oplossing van de nieuwe coalitie is maandag ook nog niet gereed. Dus wat dat betreft is het zoals altijd afwachten wat de groep gaat doen."