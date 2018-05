Harbers neemt afstand van Amsterdams plan illegalenopvang

Staatssecretaris Harbers distantieert zich van het plan van de nieuwe coalitie in Amsterdam om opvang te regelen voor 500 illegalen. "Het geeft geen perspectief aan die mensen. Als je langdurig in de opvang zit, wordt je verblijf daar niet legaler van."

Gisteren presenteerden GroenLinks, SP, PvdA en D66 hun bestuursakkoord voor Amsterdam. Daarin staat ook het voornemen om een opvang in te richten voor 500 zogenoemde ongedocumenteerden. Dat zijn uitgeprocedeerde asielzoekers die geen geldige reispapieren hebben.

Wet en regelgeving

Harbers wijst erop dat gemeenten over hun eigen beleid gaan en dat het kabinet niet kan verbieden dat er opvang wordt geregeld voor bijvoorbeeld daklozen. Er zijn bijvoorbeeld meerdere gemeenten met een zogenoemde bed-bad-broodregeling. "Maar het is zaak om voortdurend te kijken of hierbij geen wet of regelgeving wordt overtreden", zegt hij.

Dat Amsterdam wil kijken of er werk voor de illegalen kan worden geregeld, is volgens hem bijvoorbeeld verboden. "Als je een illegaal in Nederland bent, dan kun je niet aan het werk."

'Te lievig'

De staatssecretaris van Justitie & Veiligheid verzet zich ook tegen de term 'ongedocumenteerden'. Die klinkt hem wat "te lievig". Volgens hem gaat het om een groep mensen die zich willens en wetens verzet tegen uitzetting naar het land van herkomst. Voor mensen die wel meewerken, regelt de Nederlandse overheid de juiste papieren.

Harbers wacht af of Amsterdam het plan ook echt gaat uitvoeren en zal dan eventueel in gesprek gaan met het stadsbestuur. "Er is nog niet eens een college van burgemeester en wethouders gevormd", zegt hij.