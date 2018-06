Asielzoekers We Are Here verlaten kraakpanden Amsterdam-Oost

De kraakactie in de Rudolf Dieselstraat zorgde voor landelijke rumoer. De asielzoekers zorgden volgens woningcorporatie Ymere voor een "grimmige sfeer" in de buurt, omdat ze mensen bedreigden en intimideerden.

We Are Here herkende zich niet in dat beeld. De groep zou juist een goed contact met de buurt hebben. De gemeente Amsterdam zit al maanden met We Are Here in de maag. Zaterdag wezen de asielzoekers nog een plan van het nieuwe Amsterdamse college voor een 24-uursopvang op voorhand af. "Wij willen een definitieve oplossing", zei We Are Here-woordvoerder Khalid Jones.

De groep bestaat uit enkele tientallen asielzoekers die al vijf jaar door Amsterdam zwerven. Het gaat om een gemĂȘleerd gezelschap, meestal zonder papieren of recht op opvang. Een deel is uitgeprocedeerd, maar kan niet terug omdat landen niet meewerken of omdat het niet veilig is.