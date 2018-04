Rechter buigt zich over kraakactie We Are Here in Amsterdam

De krakers van We Are Here in Amsterdam-Oost weigeren weg te gaan. De uitgeprocedeerde asielzoekers stappen naar de rechter om ontruiming door de gemeente te voorkomen.

De rechter zal zich over twee weken over de kwestie buigen, liet waarnemend burgemeester Van Aartsen weten in een debat met de gemeenteraad. Het kort geding volgt op een beslissing van het OM van afgelopen zondag. De krakers kregen toen acht weken de tijd om te vertrekken.

'Grimmige sfeer'

Zo'n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, hebben ruim twintig leegstaande huizen gekraakt in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost. Woningcorporatie Ymere luidde vorige week de noodklok omdat de sfeer in de wijk grimmig zou zijn geworden. Mensen in de buurt zouden worden bedreigd en geïntimideerd.

De asielzoekers herkennen zich niet in het beeld van Ymere. Ze zeggen dat ze juist goed contact hebben met de buurt en hebben beloofd dat ze niet nog meer huizen zullen kraken. Ymere wil de asielzoekers weg hebben. De leegstaande panden wil de corporatie volgens plan verhuren tot ze na de zomer worden gesloopt.

Kritiek

Van Aartsen ging in het raadsdebat ook in op de kritiek op zijn rol bij de kraakacties. De landelijke VVD- zijn eigen partij - verwijt hem dat hij niet heeft opgetreden en verschillende partijen in de raad hadden liever een spoedontruiming gezien.

De burgemeester zei dat het niet aan hem is om over een spoedontruiming te beslissen. Dat is volgens hem een taak van het OM en dat constateerde geen ernstige verstoring van de openbare orde. Van Aartsen zei ook dat hij vindt dat het kabinet met een oplossing moet komen voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here.