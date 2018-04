Asielzoekers krijgen na kraakactie acht weken om te vertrekken

De krakers van 22 panden in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam krijgen acht weken de tijd om te vertrekken. Dat staat in een brief die ze vandaag van het OM hebben ontvangen. Als ze voor 16 april in beroep gaan bij de kortgedingrechter, is het OM bereid de procedure af te wachten, ook tot na 4 juni.

In de straat in Amsterdam-Oost was onrust ontstaan, nadat een groep asielzoekers met Pasen een aantal woningen en een bedrijfspand had gekraakt die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Ze probeerden ook woningen die tijdelijk verhuurd zijn, onder meer aan studenten, te kraken.

Woningcorporatie Ymere luidde donderdag de noodklok, omdat de onrust te groot werd. Huurders en medewerkers van Ymere worden bedreigd en geïntimideerd en de sfeer is grimmig, zei de corporatie. Ymere heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en bedreiging. De veiligheid van de huurders komt voor Ymere op de eerste plaats.

Buurtfeest

De groep van zo'n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, herkent zich niet in de beschuldigingen. Ze hebben inmiddels beloofd dat ze geen woningen meer zullen kraken, maar Ymere wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de situatie. De woningcorporatie wil de huizen volgens plan kunnen verhuren tot ze na de zomer worden gesloopt om plaats te maken voor socialehuurappartementen.

De krakers zeiden eerder deze week dat ze met alle buren goed contact hebben en hielden gisteren een buurtbijeenkomst om iedereen beter te leren kennen. De groep zwerft al enkele jaren door Amsterdam. Ze kunnen gebruikmaken van de bed-bad-en-broodvoorziening van de gemeente, maar ze willen ook overdag ergens terechtkunnen.