Onrust onder buurtbewoners Amsterdam-Oost, kraakpanden nog niet ontruimd

'Snel ontruimen'

"We zijn in goed overleg met het Openbaar Ministerie", zegt Chris Pettersson van Ymere. "We willen er zo voor zorgen dat we de woningen zo snel mogelijk kunnen ontruimen en verhuren zoals we al van plan waren."

Het gaat om 22 gekraakte huurwoningen, waarin zo'n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers wonen. De woningcorporatie heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en bedreiging. Volgens Ymere is de openbare orde in het geding. De asielzoekers geven weliswaar aan geen woningen meer te zullen kraken, maar Ymere wil zo snel mogelijk een einde maken aan de situatie. Het OM neemt daarover binnenkort een besluit.

We Are Here zei zich vandaag niet te herkennen in het verhaal van Ymere. "Het is volstrekt onduidelijk waar de beweringen op zijn gebaseerd", zei een woordvoerder van de actiegroep. "We hebben met alle buren goed contact en organiseren zaterdag een buurtfeest om elkaar te leren kennen."

Gedogen

Waarnemend burgemeester Van Aartsen vroeg eigenaren van gekraakte panden vorige maand de krakers te gedogen tot er een nieuw college is. Hij roept op de situatie nog even aan te zien.

De gemeente ziet graag dat de corporatie de krakers nog even gedoogt, vooral omdat een meerderheid in de raad zich schaarde achter een motie van GroenLinks en D66, waarin werd opgeroepen barmhartig te zijn ten opzichte van de asielzoekers.