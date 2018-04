Woningcorporatie wil af van krakers in Amsterdam-Oost

Het kraken van enkele tientallen panden in Amsterdam-Oost is dermate ge√ęscaleerd dat de woningcorporatie snel tot ontruiming wil overgaan. Volgens woningcorporatie Ymere zijn er bedreigingen, intimidaties en inbraken.

Het gaat om 21 woningen en een kantoorpand die op de nominatie staan gesloopt te worden voor nieuwbouw. Ymere wilde er tijdelijk studenten onderbrengen, maar rond de Paasdagen heeft een groep uitgeprocedeerde migranten er hun intrek genomen.

Volgens Ymere worden sindsdien buurtbewoners lastiggevallen en hangt er een grimmige sfeer. AT5 en NH Nieuws schrijven dat in een woning werd ingebroken toen een vrouw stond te douchen. "De openbare orde en veiligheid is in gevaar", aldus een woordvoerder van Ymere. Ook werknemers van de corporatie zouden zijn bedreigd.

Zorgen

De zorgen van Ymere zijn overgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vroeg vorige maand aan eigenaren van gekraakte panden om de illegale bewoning te gedogen tot er een nieuw college is. De VVD heeft gisteren vragen over de kwestie gesteld in de gemeenteraad.