VVD in Tweede Kamer: Van Aartsen losgezongen van VVD

De VVD in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de rol van burgemeester Van Aartsen in de kraakacties van asielzoekers in Amsterdam. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben een aantal panden gekraakt in Amsterdam-Oost en medewerkers van woningcorporatie Ymere en buurtbewoners klagen over intimidatie.

Het Openbaar Ministerie bepaalde zondag dat de krakers de panden binnen acht weken moeten verlaten. De waarnemend burgemeester, VVD'er Van Aartsen, vroeg eerder de krakers te gedogen tot Amsterdam een nieuw college heeft. Hij kwam daarmee tegemoet aan een oproep van de gemeenteraad.

VVD-Kamerlid Arno Rutte zei in de Tweede Kamer dat "Van Aartsen inmiddels zo ver boven de partijen staat dat hij geheel losgezongen lijkt te zijn van de VVD". De VVD vindt dat de krakers moeten worden aangepakt.

Van Aartsen heeft een lange staat van dienst in de VVD. Hij was onder meer fractievoorzitter in de Tweede Kamer.