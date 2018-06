AfD-kopstuk Gauland: vogelpoep lijkt me geen compliment voor de nazi's

Kopstuk Alexander Gauland van de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) heeft zijn uitspraken over de nazitijd verdedigd. Gauland zei deze week dat Hitler en de nazi's "slechts een vogelpoepje" in de lange Duitse geschiedenis waren.

Duitsland heeft een "roemrijke geschiedenis, die langer duurde dan die verdomde twaalf jaar", sprak Gauland op een jongerenbijeenkomst van zijn partij in Seebach, Thüringen.

Vandaag zegt Gauland: "Ik heb het nationaal-socialisme als vogelpoep bestempeld. Dat is een van de meest minachtende karakteriseringen die je kunt bedenken in de Duitse taal." Volgens de AfD'er worden zijn uitspraken dan ook ten onrechte uitgelegd als het belachelijk maken van de slachtoffers van "dit criminele systeem".

In Duitsland is de vogelpoep-uitspraak van Gauland breed veroordeeld. Eerder sprak hij al zijn trots uit over de prestaties van de Wehrmacht en beledigde hij de zwarte Duitse voetballer Jérôme Boateng door te zeggen dat niemand naast hem zou willen wonen.