Geen haring-, oliebollen- of friettest meer in het AD

Het AD stopt met jaarlijkse smaaktesten. De haringtest, de oliebollentest en de friettest keren niet meer terug, zo maakt de krant bekend.

De tests kwamen vorig jaar in een slecht daglicht te staan. Bij de haringtest waren er twijfels over de integriteit van een keurmeester en bij de oliebollentest werden de begeleidende teksten in de krant te grof bevonden.