Groot deel Syrische vluchtelingen heeft psychische problemen

De ondervraagde vluchtelingen zijn positief over hun toekomst in Nederland. "Er is duidelijk sprake van het verschijnsel migranten-optimisme", zegt Jaco Dagevos van het SCP. "78 procent van de Syriërs voelt zich thuis in Nederland. Ze geven hun leven hier gemiddeld een 8,5."

Je ziet dat volgens Dagevos vaker bij vluchtelingen die net in Nederland wonen. Later zakt dat optimisme vaak weg omdat het toch moeilijk blijkt te zijn een plek in de Nederlandse samenleving te vinden. "Het langjarige onderzoek waar we nu mee bezig zijn, moet uitwijzen hoe dat voor de Syriërs gaat verlopen".

Veel aanmeldingen voor taalles

Slechts 12 procent van de Syriërs heeft betaald werk. Over het algemeen zijn dat tijdelijke banen waar weinig opleiding voor nodig is. Dagevos maakt zich daar zorgen over. Hij roept beleidsmakers op daar meer aandacht voor te hebben.

Opvallend veel Syriërs hebben zich aangemeld voor lessen Nederlands. Ze hebben wel moeite om de taal onder de knie te krijgen.

Terugkeer

Als terugkeer naar Syrië niet mogelijk is, verwacht de overgrote meerderheid (93 procent) van de Syriërs over vijf jaar nog steeds in Nederland te wonen.

Als terugkeer wel mogelijk is, wil een vijfde terug naar Syrië. Een kwart weet het nog niet en meer dan de helft wil sowieso niet meer terug.