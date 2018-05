Politie schiet man met bijl neer in Schiedam

Een arrestatieteam van de politie heeft in Schiedam een man neergeschoten. Rond half twee 's middags kreeg de politie een melding binnen over een man die vanaf zijn balkon aan de Van den Tempelstraat met een hakbijl zwaaide en "Allahoe Akbar" riep.

Eerst werd geprobeerd op hem in te praten via onderhandelaars. Toen het niet lukte contact te krijgen, besloot de politie zijn woning binnen te vallen met een arrestatieteam en een politiehond.

De man bedreigde de agenten en verwondde de hond. Het taseren van man mislukte, waarna het arrestatieteam hem neerschoot. Daarbij raakte de man gewond aan zijn onderlichaam. Hij werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een woordvoerster van de politie zegt dat de achtergronden worden nagetrokken, ook of sprake is van een terroristische achtergrond. "We gaan nu in ons systeem kijken wat we weten van deze man", zegt de woordvoerster.