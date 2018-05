Politie tevreden over proef met gebruik van tasers

De taser is een omstreden wapen. Over de precieze gezondheidsrisico's zijn wetenschappers het niet eens, maar wel is duidelijk dat er meer risico's bestaan voor mensen die drank of drugs hebben gebruikt, of gezondheidsklachten of -risico's hebben.

Amnesty International vindt dat het wapen alleen in uitzonderlijke situaties door getrainde specialisten gebruikt zou moeten worden, en zeker niet door elke agent. De mensenrechtenorganisatie waarschuwde vorig jaar dat er doden kunnen vallen als het wapen niet goed wordt gebruikt of bij de verkeerde personen. Volgens Amnesty zijn in de Verenigde Staten intussen tientallen doden gevallen door de taser.