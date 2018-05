'Over twintig jaar hebben we een rookvrije samenleving'

1996 - Tabaksontmoedigingsbeleid Borst

In 1996 behandelde minister Els Borst haar nota van het tabaksontmoedigingsbeleid in de Tweede Kamer. Er stonden stappen in om de Tabakswet te versterken en het was het laatste document dat door twee ministeries (Volksgezondheid en Economische Zaken) werd gerealiseerd.

Dat betekende dat de overheid steeds terughoudender werd naar de tabaksindustrie en het lobbyen vanuit die industrie moeilijker werd.

2002 - nieuwe wet

In 2002 ging de gewijzigde Tabakswet in. Er werd een rookverbod op de werkplek ingevoerd, een volledig reclameverbod en de leeftijdsgrens werd gesteld op 16 jaar. "Dat creëerde een enorme verandering in de samenleving. Roken werd opeens minder geaccepteerd. De sociale normen veranderden en de dalende lijn van rokers werd ingezet", legt Willemsen uit.

2005 - Nederland ratificeert wereldwijde Tabaksverdrag

Het FCTC-verdrag, ook wel wereldwijde Tabaksverdrag genoemd, werd geratificeerd. De maatregelen, die door dat verdrag moesten worden ingevoerd, zorgden voor grote verschillen. Daardoor werd er veel meer geïnvesteerd in campagnes tegen roken, werden de accijnzen op sigaretten hoger en mocht de tabaksindustrie geen invloed meer hebben op de ontwikkeling van beleid. "De industrie zat niet meer openlijk aan tafel, maar de lobbyindustrie bleef sterk."

2011 - Stoppen met roken wordt vergoed door zorgverzekeraar

Een grote stap in het anti-rookbeleid werd gezet in 2011. Toen werd hulp bij het stoppen met roken toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. Voor die tijd moest je zelf betalen voor de hulpmiddelen.

2014 - 2016: Rookverbod, leeftijd en foto's op pakjes

In de jaren 2014 tot en met 2016 werden veel maatregelen doorgevoerd. Er kwamen nieuwe, heftige foto's op sigarettenpakjes, de leeftijdsgrens werd van 16 naar 18 verhoogd en het rookverbod werd ook in de horeca ingesteld. Er verschenen rookruimtes in horecagelegenheden, op andere plekken in de kroeg mocht niet meer gerookt worden.

"Zo ging het steeds een stapje verder. Alleen maakte de typische Nederlandse raamwetgeving dingen wel moeilijker. Er waren allemaal uitzonderingen op de regel", zegt Willemsen.

2018: Supermarkten en drogisterijen stoppen met verkoop sigaretten

Lidl gaf gisteren aan over vier jaar de sigaretten uit de schappen te halen. "Het is echt een historische stap, het is de eerste grote supermarktketen die hiermee stopt. Het is een stap naar een situatie dat je tabak alleen nog maar koopt in speciaalzaken", zegt Willemsen. "Nu moeten andere supermarktketens nadenken: moeten wij dit ook gaan doen?"