Kabinet wil dat stoppoging niet meer van eigen risico afgaat

Staatssecretaris Blokhuis overlegt met zorgverzekeraars over een tegemoetkoming aan mensen die willen stoppen met roken. Wat het kabinet betreft gaan de kosten van bijvoorbeeld nicotinepleisters niet meer van het eigen risico af.

Nu moeten mensen middelen of therapiƫn om te stoppen met roken nog vaak uit het eigen risico betalen. Wie in hetzelfde jaar een tweede poging wil doen, omdat de eerste mislukt is, krijgt over het algemeen niets terug van de verzekeraar.

Het kabinet wil dat dit verandert. Blokhuis zei vanmorgen in Spraakmakers op Radio 1 dat de verzekeraars open staan voor het idee om het eigen risico ongemoeid te laten, maar dat het pleit nog niet is beslecht. "We kijken of we elkaar kunnen vinden op dit punt."

Terrassen

Het is vandaag Wereld Niet Roken Dag. De staatssecretaris vertelde op de radio hoe het gaat met de onderhandelingen over zijn Preventie Akkoord voor de gezondheid waarover hij onderhandelt met onder meer zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, sportclubs en horecabedrijven. Het akkoord, dat bijvoorbeeld ook gaat over de bestrijding van overgewicht, zal na de zomer klaar zijn.

Er zal zeker in komen te staan dat sigaretten duurder worden en dat er minder verkooppunten komen. "Beide zaken zullen een prominente plek krijgen", zegt Blokhuis.

Blokhuis wil ook toe naar een rookverbod op terrassen. Hij denkt "dat het wijs zou zijn als dat er komt". Hij wijst erop dat het in de Verenigde Staten verboden is om op zeven meter van de gevel van een gebouw te roken en zegt dat er in vergelijking met dat land nog een wereld te winnen is.