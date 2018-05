Vader dode baby Sloterplas na twee jaar bekend

Twee jaar na de vondst van een dode baby aan de oever van de Sloterplas, heeft de Amsterdamse politie de identiteit van de vader achterhaald. Het gaat om een 30-jarige man.

Het lichaam van het jongetje van een paar dagen oud werd op 8 juni 2016 gevonden door een wandelaar. De baby zat in een tas en was in een doek gewikkeld.

Meer dan de leeftijd van de vader wil de politie niet delen. Het is niet duidelijk of hij ook al is opgespoord en verhoord. Van de moeder van het kind ontbreekt vooralsnog elk spoor.

Mediterraan

Uit onderzoek naar de geografische herkomst van de baby bleek dat de vader waarschijnlijk een mediterrane afkomst heeft. Of dit klopt, wil de politie nog niet zeggen.

"We snappen dat dat het veel vragen oproept", zegt een politiewoordvoerder. "Als er meer bekend wordt, zullen we dat actief naar buiten brengen."

'Ik heb je gewiegd'

Het jongetje kreeg twee jaar geleden een openbare begrafenis. Stadsdeel-West en de politie organiseerden ook een stille tocht voor hem. Rechercheur Judith, die nauw betrokken was bij het onderzoek, schreef een gedicht voor hem.

"Ik heb je gekleed, ik heb je gewiegd. Ik heb voor je gezongen, ik heb je in je kistje neergelegd", schreef zij destijds. "Ik neem afscheid van je kindje. Rust zacht, mooi klein jongetje."