Dieselverbod Hamburg gaat in, zijn de dagen voor de dieselauto geteld?

Vandaag gaat in Hamburg het dieselverbod in. Alleen diesels die voldoen aan de zogeheten euro 6-norm mogen nog rijden in de stadskern, Het is de eerste Duitse stad die deze maatregel instelt nadat de rechter in februari uitsprak dat zo'n verbod is toegestaan.

Hamburg heeft nu de strengste regels van de EU, maar is zeker niet de enige Europese stad die maatregelen neemt. Veel burgemeesters willen de vervuilende wagens weren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Eurocommissaris voor industrie Elzbieta Bienkowska zei onlangs nog dat diesels hun langste tijd hebben gehad in Europa. 'Ik denk dat ze binnen een paar jaar volledig verdwenen zijn', zei ze tegen persbureau Bloomberg.

Moet je dan nog wel een dieselauto kopen? Die vraag proberen we te beantwoorden in deze video: