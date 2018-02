Duitse steden mogen oudere, vervuilende dieselauto's weren uit delen van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren. Steden die dat niet willen, kunnen tot zo'n maatregel worden gedwongen. Dat volgt uit een uitspraak van de hoogste Duitse bestuursrechter, die een hoger beroep van de steden Düsseldorf en Stuttgart tegen een verbod heeft verworpen.

De zaak was in eerste instantie aangespannen door milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH), omdat de grenswaarden voor stikstofdioxide in Düsseldorf en Stuttgart ver waren overschreden. De rechter stelde de milieuorganisatie in het gelijk, waarop Düsseldorf en Stuttgart het hogerop zochten.

Zeventig Duitse steden voldoen niet aan de Europese norm voor luchtkwaliteit. DUH heeft tegen zo'n twintig steden, waaronder Berlijn en München, rechtszaken aangespannen. De uitspraak van de hoogste rechter heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor deze en andere steden die met milieuvervuiling kampen.

Grote gevolgen

Miljoenen automobilisten krijgen ermee te maken. In Duitsland rijden op dit moment zo'n 15 miljoen dieselauto's. Een groot deel voldoet niet aan de Euro-6-norm, een Europese emissiestandaard voor voertuigen die sinds 2015 verplicht is. Omdat deze norm voor dieselmotoren in veel oudere modellen onbereikbaar is, zullen veel diesels minder waard worden.

De uitspraak betekent dus ook dat steden door milieuorganisaties kunnen worden gedwongen diesels uit bepaalde delen te weren. Wel moet de maatregel gefaseerd worden ingevoerd en geldt er een overgangsperiode. Zo is een verbod in Stuttgart niet mogelijk vóór 1 september 2019. Er gelden ook uitzonderingen voor kleine ondernemers zoals loodgieters.

De Duitse regering heeft zich altijd verzet tegen een verbod om het grote aantal dieselrijders niet voor het hoofd te stoten. De rechterlijke uitspraak betekent dat steden een rijverbod kunnen afkondigen, zonder dat dat in nationale wet- en regelgeving is vastgelegd.

Desondanks roept de milieu-industrie de Duitse regering op om voor eenduidige regelgeving te zorgen, bijvoorbeeld door een blauwe milieusticker verplicht te stellen of de auto-industrie te dwingen de oude diesels op eigen kosten om te bouwen.

Reactie Merkel

Bondskanselier Merkel verwacht dat het oordeel van de hoogste rechter beperkte gevolgen zal hebben. "Het gaat om enkele steden waar nog meer moet worden gedaan, niet om het hele land en alle autobezitters", zei Merkel in een persconferentie. Ze benadrukte dat het oordeel niet op alle dieselrijders betrekking heeft.

De bondskanselier wees erop dat in veel steden de waarden maar net overschreden worden. Ze verwacht bovendien dat de maatregelen die steden al genomen hebben snel hun vruchten zullen afwerpen.