Omstreden Jo Palmen toch weer wethouder in Brunssum

De omstreden politicus Jo Palmen wordt toch weer wethouder in Brunssum. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van het coalitieprogramma van Brunssum, meldt 1Limburg.

De 71-jarige Palmen liet eerder doorschemeren dat hij geen wethouder wilde worden, maar dat er "moeilijk andere kandidaten te vinden zijn".

Omstreden

Palmen, die een eigen lokale partij heeft, werd in oktober wethouder in Brunssum. Hij kwam kort daarna in opspraak vanwege een negatief rapport waarin werd getwijfeld aan zijn integriteit. Die twijfels kwamen voort uit een jarenlang geschil tussen Palmen en de gemeente over een stuk grond. Hij zou daardoor een "hoog risico" voor de lokale politiek zijn en belangenverstrengeling zou op de loer liggen.

De affaire veroorzaakte verdeeldheid in de gemeenteraad en Palmen werd door zowel de burgemeester als minister Ollongren onder druk gezet om op te stappen. Palmen bleef. Voor burgemeester Luc Winants was dat aanleiding om op te stappen. Later pleitte een nieuw rapport Palmen grotendeels vrij.

Populair

De politicus is enorm populair in Brunssum. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart werd zijn partij BBB/Lijst Palmen de grote winnaar. Zelf kreeg hij 2058 voorkeursstemmen.

Samen met drie andere lokale partijen, PAK, BCD en Lijst Borger, heeft de partij van Palmen nu een nieuwe coalitie in de Limburgse gemeente gevormd.

De partijen zijn bekenden van elkaar. Sinds afgelopen najaar vormden zij al het gemeentebestuur. De vier traden toe tot het college nadat een coalitie van landelijke partijen in de Brunssumse raad vorig jaar zomer was geklapt.