Arts: ik dacht niet dat Skripals de zenuwgasaanval zouden overleven

"We waren echt bezorgd over hoe groot dit kon worden", zegt het hoofd van de verpleegkundigen Lorna Wilkinson. "Hoeveel slachtoffers zouden we nog meer krijgen? We wisten het niet." Toen nog niet duidelijk was dat het om een zenuwgasaanval ging, vreesde het personeel ook zelf gevaar te lopen. "Toen de patiënten net waren binnengebracht, waren er nog geen voorzorgsmaatregelen genomen", zegt een verpleegkundige.

Toen de politie het ziekenhuispersoneel inlichtte over het verleden van Sergej als dubbelspion, ontstond het vermoeden dat het ging om een doelbewuste aanval en kregen Skripal en zijn dochter politiebewaking. Artsen stelden al snel vast dat er geen sprake was van een overdosis opium. De symptomen wezen op het gebruik van zenuwgas. "Toen we dat doorkregen, gingen we er niet van uit dat ze het zouden overleven", zegt intensive care-arts Stephen Jukes.