Dochter ex-dubbelspion Skripal uit het ziekenhuis

De dochter van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal heeft het ziekenhuis in Salisbury verlaten. De BBC meldt dat ze gisteren is vertrokken en is ondergebracht op een veilige locatie.

Joelia Skripal (33) en haar vader zijn volgens de Britse regering begin vorige maand het slachtoffer geworden van een Russische aanslag met het zenuwgas novitsjok. Ze werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in een park in het Engelse Salisbury.

Sindsdien lagen de twee in het ziekenhuis, waar ze in het begin in een kunstmatig coma werden gehouden. Vorige week werd al duidelijk dat Joelia aan de beterende hand was. Ook haar 66-jarige vader verkeert niet meer in kritieke toestand en herstelt snel.

Uitwijzen van diplomaten

De aanslag met het zenuwgas leidde tot een crisis tussen de Britten en de Russen en het uitwijzen van diplomaten. Rusland ontkent ook maar iets met de kwestie te maken te hebben en wijst voortdurend naar anderen. Ook de EU, de VS en andere landen wezen Russische diplomaten uit vanwege de zaak-Skripal.

Het Kremlin wil gezamenlijk onderzoek doen naar de kwestie, maar dat is door Londen als pervers van de hand gewezen. Rusland wil ook graag spreken met Joelia Skripal. Zij is, net als haar vader, een Russisch staatsburger en woont in Moskou. Ze was bij haar vader in Engeland op bezoek.