Rusland wil Joelia Skripal spreken

Rusland wil spreken met Joelia Skripal. In een brief aan de Britse regering eist de Russische ambassade in Groot-Brittanniƫ toegang tot haar.

De 33-jarige Skripal, die woont in Moskou, werd vier weken geleden samen met haar vader Sergej met zenuwgas vergiftigd in Salisbury. Haar vader ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, zij is inmiddels aan de beterende hand.

De Russische ambassade heeft een lijst met vragen aan de Britse autoriteiten gegeven. Op nummer 1 staat de vraag waarom de Skripals, Russische staatsburgers, geen toegang hebben gekregen tot hulp van de ambassade.

De Russen willen verder weten welke behandeling de Skripals hebben gekregen en waarom er geen beeldmateriaal is vrijgegeven om te bewijzen hoe zij eraan toe zijn. Ook wil de ambassade weten of Groot-Brittanniƫ zelf in staat is om het middel waarmee de twee werden vergiftigd te produceren.

Wensen

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er zal worden gekeken naar internationale wetten om te bepalen of Russische vertegenwoordigers toegang krijgen tot Joelia Skripal. Daarnaast zullen ook haar rechten en wensen worden meegenomen, zegt een woordvoerder.

Groot-Brittanniƫ stelt dat alleen Rusland verantwoordelijk kan zijn voor de aanslag op Sergej Skripal, een voormalige dubbelspion. Rusland ontkent de aantijgingen.