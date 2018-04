Toestand vergiftigde spion Skripal 'niet meer kritiek'

De oud-dubbelspion Sergej Skripal verkeert niet meer in kritieke toestand, meldt het ziekenhuis in Salisbury waar hij ligt. De Rus werd 4 maart slachtoffer van een aanval met zenuwgas en verkeerde sindsdien in kritieke toestand.

De 66-jarige Skripal reageert goed op zijn behandeling en herstelt snel, meldt het ziekenhuis. Eerder werd al bekendgemaakt dat zijn dochter Joelia, die vanuit Moskou op bezoek was bij haar vader in Engeland en ook werd getroffen, goed herstelt.

Het ziekenhuis zegt nu dat haar krachten toenemen en dat ze zich verheugt op de dag dat ze fit genoeg is om het ziekenhuis te verlaten. Wanneer dat is, is nog onbekend.

Het ziekenhuis vraagt in de verklaring de media om privacy voor Joelia en Sergej Skripal.

Geluidsopname van telefoongesprek

De 33-jarige Joelia gaf eerder op de dag een verklaring uit. Daarin zei ze dat haar krachten elke dag verder toenemen en bedankte ze degenen die te hulp schoten toen zij en haar vader bewusteloos op een bankje lagen.

"U begrijpt natuurlijk dat ik de hele periode een beetje gedesoriƫnteerd ben geweest en ik hoop dat u onze privacy respecteert zolang we nog aan het herstellen zijn."

De Russische staatstelevisie zond gisteren een geluidsopname uit waarbij werd gezegd dat het een telefoongesprek was tussen Joelia en haar nicht in Moskou. De zender zelf zei dat niet duidelijk is of het echt om Joelia en haar nicht Victoria gaat.

In het gesprek zegt de vrouw die Joelia zou zijn dat haar vader geen blijvende gezondheidsschade heeft opgelopen. Eerder werd gespeculeerd dat hij hersenschade heeft opgelopen door het zenuwgas. Mogelijk kunnen beiden binnenkort worden verhoord en kunnen ze zelf iets zeggen over de toedracht van de aanval.