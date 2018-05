Eerste presidentsverkiezingen in verdeeld Colombia na FARC-akkoord

Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe leider te kiezen. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen na het vredesakkoord dat de regering van president Santos twee jaar geleden sloot met de rebellen van de FARC.

Een van de kandidaten wordt de opvolger van Juan Manuel Santos, die aan het eind is van zijn tweede termijn en niet kan worden herkozen. Voor het na ruim vijf eeuwen beëindigen van het conflict met de FARC kreeg Santos eind 2016 de Nobelprijs voor de Vrede.

In de peilingen voorafgaand aan deze eerste ronde waren de rechtse Iván Duque en de linkse Gustavo Petro de grootste kanshebbers. Zowel over het vredesakkoord als over de economie hebben zij fundamenteel andere ideeën.

Duque, een beschermeling van oud-president Álvaro Uribe gaat voorop in de peilingen. De senator en voormalig advocaat wil het vredesakkoord aanpassen en voormalige rebellen laten opsluiten voor oorlogsmisdaden. Hij wil belastingen voor bedrijven verlagen en steunt olie- en mijnbouwprojecten.