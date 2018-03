Colombia stemt bij parlementsverkiezingen tegen FARC-akkoord

Duque is kritisch over het akkoord met de FARC en wil het aanpassen. Petro steunt het vredesakkoord en wil ook de onderhandelingen met de kleinere guerrillabeweging ELN afronden. Die strijders namen voor deze verkiezingen een wapenstilstand in acht. Het waren de rustigste verkiezingen in de recente geschiedenis van Colombia.

De voormalige FARC-leider Rodrigo Londono, beter bekend onder zijn nom de guerre Timochenko, heeft zich teruggetrokken als presidentskandidaat, werd een paar dagen geleden bekend. De FARC zal niet met een nieuwe kandidaat komen.