Oud-VVD'er Geert Dales nieuwe voorzitter van 50Plus

Referendum

Het ging tijdens de algemene ledenvergadering van 50Plus ook over het afschaffen van het referendum, waar het kabinet mee bezig is. 50Plus is tegen en wil dat er eerst een referendum komt over deze intrekkingswet. Jan Nagel, partij-oprichter en nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer, haalde in zijn toespraak fel uit tegen D66.

Nagel gaat in de Eerste Kamer een motie indienen om een referendum over de intrekkingswet mogelijk te maken. Hij wil daar dan hoofdelijk over stemmen, "om duidelijk te kunnen zien welke D66'ers wel of niet trouw zijn aan hun beginselen en verkiezingsprogramma".

Eerder dit jaar probeerde 50Plus nog een referendum te organiseren over het afschaffen van het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek volledig hebben opgelost. Maar de partij haalde daarvoor niet de benodigde 300.000 handtekeningen op.