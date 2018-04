Fracties 50Plus willen af van partijvoorzitter Zoetelief

De voltallige fracties van 50Plus in zowel de Eerste als de Tweede Kamer willen een andere partijvoorzitter. In een verklaring zeggen de Tweede Kamerleden en senatoren dat ze de huidige voorzitter Jan Zoetelief niet steunen in zijn kandidatuur.

Zij geven de voorkeur aan de andere kandidaat, de voormalige VVD'er Geert Dales, die burgemeester van Leeuwarden en wethouder in Amsterdam is geweest.

In een verklaring zeggen de Haagse politici dat ze de redenen om Zoetelief niet te steunen "meerdere keren en vroegtijdig" met hem hebben gedeeld. Welke redenen dat zijn, zeggen ze niet.

Vorige week werd bekend dat een selectiecommissie voorstelt de keuze uit de twee kandidaten voor het partijvoorzitterschap over te laten aan de leden tijdens de Algemene Vergadering op 26 mei. Het hoofdbestuur heeft dat voorstel overgenomen. De fracties hebben nu dus al hun voorkeur uitgesproken.

Onvrede

Zoetelief volgde vorig jaar oprichter Jan Nagel op als voorzitter van 50Plus. Nagel moest zijn voorzitterschap neerleggen vanwege zijn Eerste Kamerlidmaatschap,

Bij de verkiezing van Zoetelief, een ex-PvdA'er, was er onvrede onder de leden omdat hij ook wethouder in Nijmegen bleef. Volgens de statuten van de partij is de functie van partijvoorzitter niet te combineren met een andere partijpolitieke functie. Nagel had daar een paar keer dispensatie voor gekregen.

Partijleider Krol dacht in juni nog dat 50Plus met Zoetelief een volgende stap kon zetten om de partij "nog dichter bij de leden en kiezers" te brengen. Het is niet duidelijk waarom hij zich nu tegen de huidige partijvoorzitter keert.