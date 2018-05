Bijna hele hoofdbestuur van 50Plus stapt op

Zeven van de acht leden van het hoofdbestuur van 50Plus zijn gisteravond opgestapt. Alleen de secretaris, Hylke ten Cate, is nog in functie.

Volgens de partij is er een conflict ontstaan over de bestuursstijl en werkwijze van een aantal bestuursleden. Zo zou het dagelijks bestuur de overige leden niet tijdig informeren over besluiten.

De een na de ander

De bestuurscrisis begon toen bestuurder Marianne Fennema gisteravond liet weten dat ze het niet eens was met de werkwijze van het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Zoetelief. Na haar e-mail volgden de andere bestuursleden die hun vertrek aankondigden.

Zoetelief zag zich vervolgens genoodzaakt om eveneens zijn taken neer te leggen.

Volgens een woordvoerder van de partij is de onenigheid binnen het bestuur "langzaam naar deze apotheose geƫvolueerd". De bestuurscrisis komt vlak voor de Algemene Vergadering. Op 26 mei moet daar een nieuw bestuur gekozen worden.

Geert Dales

Er zijn vier kandidaten voor het voorzitterschap, onder wie Jan Zoetelief en de voormalige VVD'er Geert Dales. Een maand geleden werd bekend dat de voltallige fracties van 50Plus in zowel de Eerste als de Tweede Kamer een andere partijvoorzitter willen.

De parlementariƫrs lieten toen weten dat ze Zoetelief niet steunen. Ze geven de voorkeur aan Dales, die burgemeester van Leeuwarden en wethouder in Amsterdam is geweest.