Opgestapte 50Plus-voorzitter Zoetelief wil toch niet verder

De voormalige 50Plus-voorzitter Jan Zoetelief stelt zich niet opnieuw kandidaat voor het voorzitterschap van de partij. Dat heeft hij vandaag in een brief laten weten.

"Het kan verkeren in een bestuurlijk mensenleven. Zo word je het ene moment onthaald als een goed democratisch bestuurder voor de toekomst, en het andere moment word je betiteld als een demagoog en een dictator", zo schrijft hij in een brief aan de partijsecretaris.

Op de bestuursstijl van Zoetelief ontstond steeds meer kritiek. De fracties in de Eerste en Tweede Kamer maakten in april al bekend van de partijvoorzitter af te willen. Vorige week stapten zeven van de acht leden van het hoofdbestuur op, onder wie ook Zoetelief zelf. Hij liet meteen weten dat hij zich weer zou kandideren voor het nieuwe voorzitterschap. Op de Algemene Ledenvergadering op 26 mei wordt het nieuwe bestuur gekozen.

Honden

Nu trekt Zoetelief zich toch terug. Hij vindt dat de strijd te veel gaat over de "poppetjes" in plaats van over de inhoud. "En dat op een manier waar de honden geen brood van lusten." Partijleider Henk Krol vindt het jammer dat het zo gelopen is.

Favoriet voor het voorzitterschap is oud-VVD-politicus Geert Dales. Zoetelief volgde vorig jaar oprichter Jan Nagel op als voorzitter van 50Plus.