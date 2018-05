Premier Rutte: mijn optreden rond dividendbelasting was gestuntel

In zijn congrestoespraak ging de premier ook uitgebreid in op het belang van de Europese Unie en maatregelen tegen klimaatverandering. Voor de VVD zijn dat de komende jaren belangrijke thema's, zei Rutte.

Wonen in een zwart-witfoto

Bij beide onderwerpen heeft de VVD te maken met uitersten aan beide kanten, zei de premier. Als het gaat om de EU zijn er bijvoorbeeld mensen die een "nexit" willen en aan de andere kant zijn er voorstanders van een soort Verenigde Staten van Europa. De VVD keert zich tegen beide varianten. "Maar we zijn wel voor veiligheid, stabiliteit en een sterke economie. Daar is een EU voor nodig die precies weet wat die wil en waarop de VVD invloed kan uitoefenen."

Ook voor klimaatverandering geldt volgens Rutte dat er twee kampen zijn: mensen die de verandering ontkennen en mensen "in de GroenLinks-achtige sfeer die alleen in een zwart-witfoto mogen wonen, een trui aan moeten en niet met de auto mogen." Ook hierin wil Rutte een middenweg vinden. "Het leven mag wel leuk zijn."

Moreel kompas

Vanmorgen pleitte VVD-voorzitter Christianne van der Wal voor een "moreel kompas" binnen de partij. Volgens haar zijn er te veel affaires rond Haagse en lokale VVD'ers. Dat moet anders, vindt Van der Wal. "Wij moeten van onbesproken gedrag zijn." De partijvoorzitter wil daarom dat integriteit voor de VVD een hoofdthema wordt.

De voorganger van Van der Wal, Henry Keizer, stapte vorig jaar op als VVD-voorzitter nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematoriumbedrijf.

Lagere uitkering

Gisteren beschreef VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een toespraak hoe hij de toekomst van de VVD ziet. Zo wil hij dat mensen in de bijstand een lagere uitkering krijgen, die ze kunnen verhogen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen. Ook wil Dijkhoff af van het automatisme dat vluchtelingen na vijf jaar automatisch in Nederland mogen blijven.