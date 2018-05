VVD'er Dijkhoff: bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen

De bijstandsuitkering moet omlaag met de mogelijkheid om er een verhoging bij te verdienen door het volgen van een opleiding, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff op het voorjaarscongres. In zijn toespraak schetste hij de koers voor de komende jaren.

Dijkhoff vindt dat het te normaal is geworden dat mensen een uitkering ontvangen terwijl zij zich niet realiseren dat die door werkende mensen via de belastingen wordt betaald. "En dat zou mij heel veel waard zijn, als die wederkerigheid weer gevoeld wordt in dat systeem", zei Dijkhoff.

Op adem komen

De fractievoorzitter vindt ook dat het automatisme af moet van het geven van het Nederlanderschap aan vluchtelingen als zij vijf jaar hier zijn. Hij ziet meer in het opvangen van vluchtelingen uit opvangkampen "om een tijdje op adem te komen". Na drie of vier jaar keren zij weer terug en mogen andere vluchtelingen een tijdje in Nederland verblijven. Mensen die zich aangepast hebben en werk hebben, kunnen misschien wel blijven.

Over integratie steekt Dijkhoff hand in eigen boezem. Te lang heeft ook zijn partij mensen niet als individu maar als groep aangesproken. "Alsof een net afgestudeerd Marokkaans meisje verantwoordelijk zou zijn voor het wangedrag van een capuchonklootzakje", zei hij. "Dat is niet zo liberaal. Het is eigenlijk ook niet eerlijk."

Juk en beknelling

Dijkhoff wil dat de VVD een partij is voor mensen die onder het "juk" van de islam uit willen komen, zoals de partij er vroeger was voor mensen die "onder de beknelling van de kerk" uit wilden. "We hebben in Nederland natuurlijk gewoon kerken, prima, maar die hebben allemaal binnen de liberale democratische rechtsstaat een plekje gevonden. Die zingen toch wel een toontje lager dan vroeger."

De VVD zal met deze standpunten niet de drie andere regeringspartijen tegen zich in het harnas jagen, zegt Dijkhoff. "Mocht er nou een plan tussen zitten dat zo goed is dat die drie coalitievrienden meteen zeggen 'wow, zijn we voor', dan gaan we dat doen. Mochten ze wat meer tijd nodig hebben om te snappen hoe briljant het is, dan niet, dan wachten we even tot de volgende verkiezingen."