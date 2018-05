Friesland derde in top-10 Europese vakantiebestemmingen Lonely Planet

Friesland staat op nummer drie in de lijst met Europese vakantiebestemmingen die ten onrechte over het hoofd worden gezien van Lonely Planet. Niet eerder eindigde een Nederlandse bestemming zo hoog op de lijst van de wereldberoemde reisgids.

Vandaag maakt het bedrijf de top-10 Europese reisbestemmingen voor dit jaar bekend. De lijst is samengesteld door reisjournalisten die het continent hebben afgezocht naar de spannendste bestemmingen die nog niet zijn ontdekt door het grote publiek. Het Nederlandse reistijdschrift Lonely Planet magazine tipte het hoofdkantoor vorig jaar over Friesland.

'Verborgen parel'

Volgens Lonely Planet is de provincie een "verborgen parel" die vaak door internationale reizigers over het hoofd wordt gezien. Een belangrijke reden voor de hoge notering, is dat de "gezellige en compacte" hoofdstad Leeuwarden dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa is. Verder roemt de reisgids het uitgestrekte landschap en de Friese Waddeneilanden.

Friesland wacht mogelijk drukke tijden: in Rotterdam steeg het aantal toeristen flink, nadat de stad in 2015 op nummer vijf in de top-10 van de gids stond. Ook Texel kreeg te maken met meer toeristen, toen het Waddeneiland in 2016 op nummer negen verscheen.