Koninklijk startsein voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Leeuwarden is nu officieel de Culturele Hoofdstad van Europa. Het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 (kortweg LF2018) is geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze deden dat door op het bomvolle Wilhelminaplein symbolisch een kerkklok te luiden. Daarna volgde klokgelui in de hele provincie.