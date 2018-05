Bosnië klaar voor 'sultan' Erdogan, maar niet iedereen wil dat hij komt

Op straat in het oude deel van de stad klinken positieve geluiden over het bezoek. Een gepensioneerde Bosniër kijkt ernaar uit om Erdogan te verwelkomen. "Een groot staatsman komt naar Bosnië. We moeten blij zijn dat we blijkbaar sterk genoeg zijn als land om zo'n grote staatsman te ontvangen."

Europa

Analist Huskic legt uit waarom Erdogan zijn eerste verkiezingsbijeenkomst in Europa juist in Sarajevo houdt. "Meerdere landen in West-Europa hebben duidelijk gemaakt dat Erdogan niet welkom is om daar campagne te voeren. Dit is dan de dichtstbijzijnde optie. Hier krijgt hij wel steun van een deel van de regering." Er zijn van oudsher sterke banden tussen de regerende Bosnische moslimpartij SDA en de Turkse AK-partij van Erdogan.

De 24-jarige Rabia heeft daar wel een verklaring voor. Volgens haar wordt Europa nerveus van Turkije. "Wanneer Turkije sterk is, dan is Europa niet blij. Dat was ook zo tijdens het Ottomaanse Rijk. Wanneer wij sterk zijn is Europa onze vijand. Dat liet Nederland ook zien toen ze onze minister weigerden".

Eerder dit jaar zei premier Rutte dat hij het onwenselijk vindt als Turkse politici in Nederland campagne gaan voeren. Hij denkt dat de campagnes van de kabinetsleden en leden van de AK-partij van president Erdogan kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde in Nederland, net als vorig jaar maart toen het uitliep op rellen. Ook in Duitsland en Oostenrijk is hij niet welkom om campagne te voeren.