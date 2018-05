Poetin blij dat vergiftigde spion uit ziekenhuis is

De Russische president Poetin is blij dat ex-dubbelspion Sergej Skripal uit het ziekenhuis is. In maart werden hij en zijn dochter vergiftigd aangetroffen in een parkje in de Engelse stad Salisbury. "Moge God hem een goede gezondheid schenken", aldus Poetin vandaag op een persconferentie.

Uit onderzoek bleek dat Skripal en zijn dochter waren vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Zijn dochter Joelia werd vorige maand al ontslagen uit het ziekenhuis.

Volgens de Britten zit Rusland achter de aanslag, maar Poetin blijft dat ontkennen. Hij zei dat de oud-spion niet meer zou hebben geleefd als een middel was gebruikt uit een professioneel wapenarsenaal van bijvoorbeeld het Russische leger. "Dan zou hij ter plekke gestorven zijn."