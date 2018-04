Skripal werd vergiftigd met vloeibare vorm van zenuwgas

Het zenuwgas dat is gebruikt om de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter te vergiftigen is in de vorm van vloeistof tegen hen gebruikt. Het Britse ministerie van Milieu, Voeding en Plattelandszaken meldt dat er niet veel zenuwgas is gebruikt bij de aanval. De gebruikte hoeveelheid volstond om de twee Russen in kritieke toestand in het ziekenhuis te doen belanden.

Volgens het ministerie zijn er op negen plekken in Skripals woonplaats Salisbury sporen van het zenuwgas novitsjok gevonden. Onder meer het winkelcentrum waar de Skripals bewusteloos zijn aangetroffen, een restaurant en een pub zijn besmet.

De hoogste concentratie van het gif is gevonden bij Skripals woning, aan de rand van de Engelse stad. Eerder zei de politie dat de oud-spion en zijn dochter Joelia waarschijnlijk zijn vergiftigd via de voordeur van het huis.

Schoonmaken kost miljoenen

Het ministerie heeft bekendgemaakt dat de besmette plekken de komende maanden worden schoongemaakt door specialisten. Daarbij is een team van zo'n 200 medewerkers van Defensie betrokken. De schoonmaakwerkzaamheden kosten naar verwachting miljoenen.

De reden dat de werkzaamheden zo intensief en duur zijn, is omdat novitsjok niet verdampt. Volgens experts kan de stof alleen worden verwijderd met bijtende stoffen. Nadat besmette spullen zijn behandeld, moeten ze opnieuw getest worden op sporen.

De komende tijd worden het gras en de stenen rond het winkelcentrum waar de Skripals zijn aangetroffen verwijderd. Besmet materiaal wordt vernietigd. Het gezondheidsrisico voor mensen die op besmette plekken zijn geweest, is volgens het ministerie zeer beperkt.

Geheim OPCW-rapport

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zei vorige week dat er een zenuwgas is gebruikt bij de aanval, maar sprak niet expliciet over novitsjok. Verdere details over het gebruikte gas staan in een geheim OPCW-rapport. Naar aanleiding van dat rapport heeft het Verenigd Koninkrijk de VN-Veiligheidsraad bijeengeroepen. Mogelijk vergadert die deze week over het verslag.